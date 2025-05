Giovani rapinati a Corciano, arrestati tre minorenni

agenzia

Le vittime accerchiate nel parcheggio di un centro commerciale

PERUGIA, 24 MAG – Hanno accerchiato un gruppo di ragazzi, nel parcheggio di un centro commerciale, e li hanno rapinati: è successo a Corciano, nei pressi di Perugia, dove la polizia ha arrestato tre minorenni, ritenuti i presunti responsabili dell’accaduto. Si tratta di due sedicenni e di un quindicenne, che dovranno rispondere dei reati di rapina aggravata in concorso e rapina impropria. Gli agenti sono intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione al Numero unico di emergenza-112, di una delle vittime. Il giovane ha riferito ai poliziotti che, poco prima, lui e due suoi amici erano stati avvicinati e accerchiati da un gruppo di quattro ragazzi che, dopo averli minacciati, hanno sottratto loro due borselli e un cappellino griffati per poi allontanarsi. Successivamente, i giovani vittime dell’accaduto hanno provato a rientrare in possesso dei loro oggetti ma uno di loro sarebbe stato colpito violentemente con uno schiaffo al volto. Il padre di uno dei tre ragazzi sarebbe invece riuscito a farsi restituire la merce rubata, Gli agenti delle volanti, dopo aver rintracciato tre dei quattro presunti responsabili, li hanno identificati e accompagnati in questura dove gli stessi sono stati sottoposti ad un controllo più approfondito. Uno di loro è stato trovato in possesso di un cacciavite ed un passamontagna di colore nero del quale non è stato in grado di motivare il possesso. I tre minorenni, su disposizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Uno di loro è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il cacciavite ed il passamontagna sono stati sottoposti a sequestro penale. Sono ancora in corso le attività di indagine volte all’identificazione del quarto ragazzo coinvolto nei fatti.

