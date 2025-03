Giovani velisti come ‘cadetti’, al via Generazione Vespucci

agenzia

Under 17 a bordo del veliero un'esperienza 'indimenticabile'

TRIESTE, 02 MAR – Giovani atleti come cadetti a bordo dell’Amerigo Vespucci: è l’esperienza messa in palio con Generazione Vespucci, iniziativa presentata oggi a Trieste in occasione della prima tappa del tour Mediterraneo della nave scuola della Marina Militare. I ragazzi tra i 14 e i 17 anni iscritti alle società veliche potranno candidarsi per trascorrere qualche giorno a bordo del veliero e vivere la stessa esperienza di formazione prevista per i militari. I giovanissimi, che potranno rispondere a un bando a breve sul sito della Federvela, saranno “membri” dell’equipaggio in alcune tappe del tour Mediterraneo. Il Vespucci “è una nave scuola, una scuola di vita”: con questo format, ha spiegato l’ad di Difesa servizi, Luca Andreoli, si intende “dare l’opportunità di navigare” ai giovani, far “scoprire loro i segreti del Vespucci” e valorizzare “il senso di appartenenza”. Per tutti i ragazzi sarà un’esperienza “che non dimenticheranno mai”, ha affermato l’ammiraglio Flavio Biagi, comandante marittimo Nord della Marina Militare: “come i cadetti entreranno come una classe e usciranno come corso”. Saranno centinaia gli atleti selezionati, ha aggiunto Andreoli, che si dovranno candidare attraverso un videomessaggio motivazionale. Per chi rimarrà escluso dalla competizione, ci sarà comunque un “premio di consolazione”: in 25 saranno ospitati nella tappa conclusiva del 10 giugno a Genova, altri ragazze e ragazzi saranno selezionati per partecipare a una tappa del Marina Militare Nastro rosa tour. “Generazione Vespucci”, organizzata da Difesa Servizi, Marina Militare e Federvela con la collaborazione della Lega Navale, prevede anche un progetto per i più piccoli, che impareranno a conoscere la nave scuola attraverso una favola animata e musicata, che racconta l’uomo Amerigo Vespucci, il vascello e il tour mondiale. Iniziativa ideata e realizzata da Veronica Maya, madrina del tour mondiale Vespucci.

