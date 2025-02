Gip Milano, figlio del panettiere resti in carcere per omicidio

agenzia

Davanti al giudice ha continuato a non dire dov'è la pistola

MILANO, 21 FEB – Deve restare in carcere Raffaele Mascia, 21 anni, che il 15 febbraio, nella panetteria gestita dal padre di piazzale Gambara a Milano, ha preso la pistola e ha ucciso l’ucraino Ivan Disar, 49 anni, e ha ferito il connazionale 26enne Pavel Koresko. Lo ha deciso il gip di Milano Luca Milani che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare come richiesto dal pm Carlo Enea Parodi nell’inchiesta della Squadra mobile. Due giorni fa il giovane, assistito dai legali Giuseppe Alessandro Pennisi e Valentina Camerino, era stato interrogato dal pm nel carcere di San Vittore, dove è detenuto dal 17 febbraio per il fermo con le accuse di omicidio e tentato omicidio aggravati dai futili motivi e porto illegale dell’arma. Secondo la versione di Mascia, quel pomeriggio nella panetteria sarebbe stato minacciato dai due e per quello avrebbe reagito, perdendo la testa. Poi, ieri davanti al gip il 21enne è rimasto in silenzio continuando a non dire dove ha nascosto la pistola. Nella testimonianza resa dalla donna che era in compagnia dei due ucraini, però, non c’è traccia delle presunte minacce. Per ora dalla sua versione è emerso che il giovane avrebbe reagito perché si sarebbe sentito infastidito dalla presenza nel locale dei due, dalle loro parole e dai loro comportamenti.

