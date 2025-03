Gip Pavia, Dna Sempio da comparare anche con altre tracce

agenzia

Ordinanza, confronto non solo con materiale trovato sotto unghie

MILANO, 14 MAR – La comparazione del Dna di Andrea Sempio, l’amico di Marco Poggi ritornato sotto i riflettori della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2017, dovrà essere effettuata non sono con “il profilo genetico estratto dal materiale biologico rinvenuto sotto le unghie della vittima”, ma anche con “le ulteriori tracce di natura biologica rinvenute sulla scena del crimine”. Lo si legge nell’ordinanza con cui la scorsa settimana il gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha disposto la convocazione di Sempio per il prelievo coattivo della saliva e dei capelli. Prelievo che è stato fatto ieri.

