Gira con una Lamborghini e froda il fisco, arrestato

agenzia

Guardia di Finanza, raggiro per 330mila euro. L'auto sequestrata

MILANO, 26 APR – C’è anche una Lamborghini Aventador – che nuova costa più di 300mila euro – tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Milano a una cooperativa che in provincia di Milano opera nel settore dei trasporti e il cui amministratore è stato arrestato e portato in carcere per reati fiscali. I finanzieri, diretti dalla Procura di Monza, hanno accertato che l’uomo ha presentato oltre 330mila euro di costi di “ricerca e sviluppo” in realtà mai sostenuti, allo scopo di non versare le ritenute fiscali, i contributi previdenziali e i tributi locali così riducendo, e in alcuni casi azzerando, i debiti nei confronti dell’erario. Il valore del sequestro della Guardia di Finanza è di circa 330mila euro, cifra pari al profitto che sarebbe derivato dalla frode fiscale.

