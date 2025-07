Giù da Via dell’Amore, muore dopo litigio con la fidanzata

agenzia

La vittima è un turista australiano di 26 anni

LA SPEZIA, 10 LUG – Tragedia lungo la Via dell’Amore alle Cinque Terre, dove un giovane turista australiano ha perso la vita dopo essere finito in mare nella notte tra martedì e mercoledì. Il 26enne sarebbe precipitato da una scogliera alta oltre dieci metri al culmine di un litigio con la propria fidanzata. Un frangente che la Capitaneria di Porto della Spezia sta cercando di ricostruire in queste ore. Al momento non si può escludere l’ipotesi di un gesto impulsivo, dettato dall’emotività del momento, o addirittura volontario. Di certo c’è che i giovani, in vacanza in Italia da qualche giorno, poco prima della sciagura sono stati visti litigare nei pressi dell’imbocco del sentiero-cartolina del Parco nazionale delle Cinque Terre tra i borghi di Riomaggiore e Manarola, meta internazionale ricercata proprio dalle coppie di innamorati per il paesaggio romantico affacciato sul Mar Ligure. Il sentiero, a picco sul mare, è delimitato da una ringhiera di sicurezza recentemente rinnovata dopo un lavoro di ammodernamento durato anni e concluso solo la scorsa estate. Dopo il salto fatale, sarebbe stata la fidanzata della vittima a lanciare l’allarme vedendolo in difficoltà. Il corpo senza vita del giovane è stato recuperato poco dopo da una motovedetta della Capitaneria di Porto, arrivata sul posto insieme a Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, carabinieri e due ambulanze della pubblica assistenza. La ragazza è stata accompagnata presso l’ospedale Sant’Andrea della Spezia in stato di shock. La Procura della Spezia potrebbe ora disporre l’autopsia per capire se il decesso si avvenuto per annegamento o eventualmente a seguito di urto con la parete rocciosa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA