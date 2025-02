Giù dal balcone a Malta, “fuggita perché mi voleva ammazzare”

Il racconto

Il racconto della 18enne sarda a Pomeriggio Cinque

“Ha iniziato con un morso, un dito della mano, per poi provare a soffocarmi con un cuscino. Mi ha morsicato le dita dei piedi fino a far uscire il sangue, ho ancora i segni evidenti e mi ha promesso che me li avrebbe staccate. Poi mi ha detto “ti ammazzo”, “tu da qui non esci viva”. Sono le parole di Claudia Chessa, la 18enne di Arzachena caduta dal quarto piano di un hotel di a Malta, rilasciate a Pomeriggio Cinque. La ragazza, che è appena stata dimessa dall’ospedale, ha raccontato i momenti di quel drammatico litigio con il fidanzato, il dj 27enne Alessio Lupo Rivera. “Mi tirava i capelli – risponde Claudia da Malta alle domande dello studio – ero terrorizzata dal suo sguardo, dalle sue parole e dai suoi gesti. Ha iniziato a prendermi a pugni sul viso e sul petto. Temevo per la mia vita, così sono scappata e sono andata nel balcone, ho scavalcato la ringhiera e mi sono appesa con il terrore che potesse raggiungermi. Avevo paura che mi spingesse lui giù. Poi ho mollato la presa e sono finita sul tendone. Sono scesa dal tendone e ho cercato aiuto in strada, ho chiesto a un gruppo di ragazzi e ragazze di chiamare l’ambulanza.