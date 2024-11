Giubileo: a Giornata Gioventù atteso 1 milione ragazzi dal mondo

agenzia

Miozzo, 'sarà evento clou organizzazione, cerchiamo alloggi'

ROMA, 25 NOV – “L’evento più importante dal punto di vista quantitativo del Giubileo sarà il 2 e 3 agosto l’evento dei giovani a Tor Vergata: è prevista la partecipazione di 1 milione di ragazzi e sarà il momento più complicato dal punto di vista organizzativo”. Lo ha detto il coordinatore dei Servizi di accoglienza e assistenza del Giubileo Agostino Miozzo, in audizione in commissione capitolina Giubileo. “Stiamo cercando di trovare dei meccanismi di accoglienza dedicati al Giubileo dei giovani – ha detto ancora – perché quando avremo un milione di ragazzi che arriveranno dal 28 di luglio per andarsene da Roma il 4 agosto significherà di dover trovare un milione di posti letto, che certo non significa un milione di camere d’albergo: possono voler dire spazi nelle palestre, negli oratori, nei centri sportivi, nelle famiglie, nelle cittadine limitrofe”.

