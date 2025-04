Giubileo adolescenti, in 200mila, afflusso sopra previsioni

agenzia

Questura 'non ci sono state criticità'

ROMA, 27 APR – Superati i 200mila partecipanti al Giubileo degli adolescenti. L’afflusso, ancora in corso, supera le previsioni. Lo si apprende dalla Questura che sottolinea come grazie alla collaborazione della protezione civile non si sono registrate criticità. Dal centro per la gestione della sicurezza dell’evento si sta coordinando il dispositivo di sicurezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA