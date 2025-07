Giubileo dei Giovani, attesi 500mila ragazzi

agenzia

Questore, 'ma tenere conto anche di partecipazioni spontanee'

ROMA, 25 LUG – “Il piano di sicurezza a cui dobbiamo puntare è di 500mila giovani, dobbiamo essere tutti arruolati nella stessa direzione perché la collaborazione dei ragazzi e il loro comportamento, tenuto conto che ci sarà una presenza di due giorni all’interno di un’area che normalmente non ospita eventi, sarà assolutamente fondamentale”. Così il questore di Roma, Roberto Massucci, al termine del tavolo tecnico a Tor Vergata in occasione del Giubileo dei giovani. La stima di giovani è, quindi, “di mezzo milione. Questo è quello che ci viene comunicato dal direttore del dicastero per l’evangelizzazione, poi è chiaro bisogna tenere conto anche delle eventuali partecipazioni non previste o spontanee”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA