Giubileo dei Giovani, il Papa al milione di presenti a Tor Vergata: «Aspirate a cose grandi»

L'evento

Il monito e l'appello del pontefice rivolto anche a non pensare soltanto ad accumulare beni materiali

«Aspirate a cose grandi, alla santità, ovunque siate. Non accontentatevi di meno». Lo ha dettoil Papa rivolto ai giovani alla fine dell’omelia della messa a Tor Vergata. «Vi affido a Maria, la Vergine della speranza. Con il suo aiuto, tornando nei prossimi giorni ai vostri Paesi, in tutte le parti del mondo, continuate a camminare con gioia sulle orme del Salvatore, e contagiate chiunque incontrate col vostro entusiasmo e con la testimonianza della vostra fede! Buon cammino!», ha concluso Papa Leone.

«La pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo né, come abbiamo sentito nel Vangelo, da ciò che possediamo». «È legata piuttosto a ciò che con gioia sappiamo accogliere e condividere. Comprare, ammassare, consumare, non basta. Abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto, alle ‘cose di lassù’, per renderci conto che tutto ha senso, tra le realtà del mondo, solo nella misura in cui serve a unirci a Dio e ai fratelli nella carità, facendo crescere in noi sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, di perdono, di pace».

Il Papa, prima della messa, ha salutato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Giubileo dei Giovani, dai rappresentanti della diocesi di Roma alla Protezione Civile, dalle forze dell’ordine ad Agostino Miozzo, coordinatore dell’assistenza al Giubileo. A presentare la lunga fila di persone a Papa Leone è stato monsignor Rino Fisichella, il responsabile del Giubileo 2025.