Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV chiude il grande evento: “E’ stata una cascata di grazia per tutti”

Chiesa

Oltre un milione di partecipanti a Tor Vergata

Papa Leone XIV è tornato in Vaticano dopo la messa concelebrata con vescovi e altri sacerdoti a Tor Vergata per la chiusura del Giubileo dei Giovani a cui ha partecipato una moltitudine di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Il Giubileo dei giovani “è stata una cascata di grazia per la chiesa e il mondo intero. Voglio ringraziavi ad uno ad uno con tutto il cuore. In particolare ricordo e affido al signore Maria e Pascale, le due giovani pellegrine, una spagnola e una egiziana che ci hanno lasciato in questi giorni. Ringrazio vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, educatori e chi ha partecipato spiritualmente a questo evento”, ha detto il Papa al termine del Giubileo dei giovani.

