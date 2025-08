Giubileo giovani, in migliaia al Circo Massimo per confessioni

Fede

Penitenza, preghiere ma anche festa in vista Veglia con il Papa

Sono migliaia i giovani che da questa mattina stanno partecipando alla loro giornata giubilare al Circo Massimo. L’appuntamento di oggi è particolarmente dedicato alle confessioni: ci si prepara così infatti all’incontro tanto atteso di domani sera con Papa Leone che presiederà la veglia a Tor Vergata 25 anni dopo lo storico analogo appuntamento con San Giovanni Paolo II nella cornice del Giubileo del Duemila. Oggi intanto mille sacerdoti (di nove diverse lingue) sono a disposizione dei giovani provenienti da 146 paesi per il sacramento della confessione, ma sono tanti anche gli eventi paralleli che si tengono in tante chiese, parrocchie e sedi della Capitale con incontri interreligiosi, di dialogo, di amicizia, tutti improntati al tema della speranza. Al Circo Massimo sono stati allestiti 200 confessionali, ma ci si confessa anche all’aperto. Una giornata di penitenza ma in realtà anche di festa. Bandane verdi in testa o al collo, sono tanti i giovani a scandire le loro parole d’ordine: pace, dialogo, fratellanza.

