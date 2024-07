Giubileo: Gualtieri, ‘nelle scuole i ragazzi della Gmg’

agenzia

'No criticità sull'accoglienza. Ora c'è programma Santa Sede'

ROMA, 18 LUG – “Con Agostino Miozzo (coordinatore dell’Accoglienza per il Giubileo, ndr) abbiamo fatto il punto sulla dimensione accoglienza. Abbiamo pensato di accogliere parte dei giovani della Gmg in alcune scuole”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine della cabina di regia sul Giubileo a Palazzo Chigi. “Un piano progettuale già c’è, e lui ci lavora da mesi. Non ci sono particolari criticità – ha proseguito – Il programma definitivo, con tutti gli eventi, però è recentissimo. C’è il tema accoglienza ordinaria e il tema dei grandi eventi. Si lavora sulla base del programma della Santa Sede”. “C’è stato un intervento del capo del Dap sull’utilizzo di detenuti per lavori socialmente utili – ha detto ancora – ma si è parlato anche di come ridurre la presenza di monopattini attorno a San Pietro”. “Abbiamo parlato delle tensostrutture (per l’accoglienza dei senzatetto, ndr): ci sarà un tavolo tecnico per una soluzione definitiva”. Gualtieri ha riferito di una discussione: “La parte parlamentare, l’onorevole Mollicone, ha una perplessità – ha spiegato – Dice che bisogna trovare un’altra soluzione. Saggiamente il sottosegretario Mantovano ha suggerito di andare su una discussione tecnica col prefetto”. “La città deve essere pulita, gli autobus devono girare – ha detto poi – Noi nel protocollo che abbiamo siglato con i sindacati abbiamo previsto che nei giorni dei grandi eventi ci sia un potenziamento dello smart working per decongestionare. Noi usiamo lo smart working dove si può usare, e un suo potenziamento lo avremo nei giorni in cui si deve decongestionare”. “E’ stata una lunga riunione con tante cose da vedere, ma molto proficua. La Santa Sede è arrivata con una folta delegazione perché c’erano tanti temi da affrontare. Ringrazio il sottosegretario Mantovano e la Regione per la piena collaborazione. Un tavolo di grande utilità, si lavora con spirito di squadra”.

