Giubileo: Gualtieri,156 cantieri conclusi e che stiamo chiudendo

'Abbiamo dimostrato che a Roma presto e bene possono convivere'

ROMA, 26 MAG – “Fa piacere che ci sia una mostra dedicata ad alcuni degli interventi giubilari più belli e più rappresentativi. In questi tre anni abbiamo cercato di non preoccuparci solo della quantità delle opere ma abbiamo cercato di portare qualità negli interventi urbanistici della città. Tra conclusi e parzialmente conclusi siamo arrivati a 156 interventi. Dimostrando anche che presto e bene a Roma possono convivere”. Lo ha detto il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla Casa dell’Architettura in occasione della presentazione della mostra ‘Opere del Giubileo e architettura sacra’. “La linea che avevamo dato all’inizio per i cantieri giubilari – riprende il sindaco Gualtieri – era questa di avere più ambizione, di guardare alla qualità, ad una qualità anche trasformativa e non solo legata alla bellezza. Quindi più attenzione al riequilibrio degli spazi urbani, alla vivibilità, al verde: un’inversione di rotta in una città che ancora oggi risente molto di una visione del passato in cui gli spazi urbani erano fondamentalmente pensati per far circolare più possibile e più velocemente le auto. Penso che il lavoro che stiamo facendo si stia vedendo. E non è da sottovalutare la riflessione successiva delle opere che ci permetterà di alzare l’asticella degli obiettivi anche dopo il Giubileo”.

