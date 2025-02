Giubileo, in un mese già 1 milione di pellegrini in Porta Santa

Chiesa

Angelucci, "con cantieri chiusi non più caos ma città migliore"

“Dai nostri dati, nel primo mese oltre 1 milione di pellegrini sono passati per la Porta Santa, e sono numeri molto importanti. Sono persone venute per ragioni religiose e da una settimana a questa parte sono ripresi a grandi ritmi i flussi turistici”. Così il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci (Pd), nel corso della seduta congiunta con la commissione Giubileo. “Non ci deve essere timore di venire nella nostra città perché c’è caos – ha sottolineato – anzi, con la chiusura dei cantieri, così come previsto, la situazione del traffico, dai dati che abbiamo, è notevolmente migliorata grazie anche al lavoro che stiamo facendo con i neo-assunti della Polizia Locale che sulle strade si vede molto di più. Tra chiusura dei cantieri e lavoro sulla viabilità la situazione da dicembre a oggi è molto migliore. Nessuno deve avere timore di venire, perché anzi Roma si fa sempre più accogliente e in grado di supportare un flusso di turisti e pellegrini importante. Noi siamo soddisfatti e felici: più passano i giorni più si chiudono i cantieri: marciapiedi, asfaltature. Sarà un anno importante. Ci potranno essere dei contrattempi con un evento così, ma io ringrazio Miozzo e tutto l’ufficio del commissario per il suo lavoro”. Sul turismo, ha detto inoltre, “andiamo verso la qualità, vediamo il lavoro dell’assessore Onorato sulle keybox oggetto sui social degli hater che sono andati anche oltre, parlando di pistole. Noi senza timore andiamo avanti sulla legalità. Non è una crociata contro i B&B: chi lavora nel rispetto delle regole ci rende felice, ma dove c’è illegalità e concorrenza sleale il pugno dell’amministrazione sarà fermo”.

