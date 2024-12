Giubileo: riqualificate piazza Repubblica e aree di Termini

agenzia

Zone pedonalizzate dove c'era degrado, restyling per i giardini

ROMA, 22 DIC – Tornano alla città le aree di piazza della Repubblica e i Giardini di Dogali, nei pressi della Stazione Termini, riqualificate in occasione del Giubileo. Lì dove c’era uno spazio degradato, con un parcheggio, alberi mal tenuti e addirittura una pompa di benzina ora c’è una grande piazza pedonale con sedute in marmo, pavimentazione di qualità e nuova vegetazione che valorizza la facciata del Planetario e l’edificio del Granaio di Gregorio XIII di Roma Tre. Via Cernaia, coi suoi doppi affacci sui resti archeologici, è stata pedonalizzata: i veicoli passano ora solo da via Parigi. Anche i giardini di Dogali, vicino alla stazione lungo via Luigi Einaudi, in passato gravemente degradati, ora sono stati riqualificati con pavimenti in calcestre drenante, aiuole e un bagno pubblico nuovissimo e a pagamento. La parallela di via Einaudi, via delle Terme di Diocleziano, è ancora in lavorazione: sarà pedonalizzata nelle prossime settimane ma intanto è stata già costituita una ampia area passeggiabile che ricostituisce il fronte del Museo Nazionale Romano. A visitare e inaugurare le nuove aree il sindaco Roberto Gualtieri insieme all’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini e a Edoardo Valente, presidente dell’Anas, che ha eseguito i lavori. Il cantiere diffuso ha coperto una superficie di 8 ettari, quasi otto campi da calcio; fu avviato il 24 luglio 2023 per un importo di oltre 16 milioni di euro.

