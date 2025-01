Giubileo: Stazione Termini, riapre Piazza dei Cinquecento

agenzia

Terminato il primo lotto con ingresso e terminal dei bus

ROMA, 14 GEN – Apre il primo lotto della nuova Piazza dei Cinquecento, l’area davanti alla Stazione Termini di Roma riqualificata per il Giubileo. A inaugurarla questa mattina il sindaco di Roma e commissario all’Anno Santo Roberto Gualtieri, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e l’ad e dg del Gruppo Fs Stefano Antonio Donnarumma. I lavori sono stati eseguiti da Anas in qualità di soggetto attuatore su un’area di proprietà di Fs. I lavori della piazza sono stati completati all’85 per cento, ha affermato Gualtieri, e saranno terminati su tutta la piazza entro l’estate, in anticipo sul cronoprogramma – ha detto ancora il sindaco – rispetto alle previsioni al 2026 del secondo lotto. L’area inaugurata oggi è quella dell’accesso alla stazione e dei capolinea degli autobus, che stanotte si sposteranno sulla parte nuova consentendo i lavori su quella vecchia. Gli interventi riguardanti il solo perimetro di Piazza dei Cinquecento, un’area di 45mila mq, sono stati avviati il 9 ottobre 2023, per un importo di circa 21 milioni di euro. Sono stati posati 30mila mq di marmi e pietre, 20mila mq sanpietrini, 10mila mq di cemento architettonico, 10mila mq di nuove aree di giardini e aiuole e 6mila mq di stese di asfalto.

