Giubileo, Tar annulla rincari bus turistici di Gualtieri

agenzia

Accolto il ricorso,'non era in poteri commissario ma del Comune'

ROMA, 08 APR – Il Tar del Lazio ha annullato le ordinanze con cui il commissario straordinario al Giubileo Roberto Gualtieri aveva modificato alla fine del 2024 le tariffe per i bus turistici, aumentando gli importi dei permessi per le aree più centrali e riducendo quelli per le zone più periferiche. I giudici amministrativi, con una sentenza pubblicata ieri, hanno dunque accolto il ricorso presentato da alcune società di pullman. Secondo i ricorrenti infatti le ordinanze emesse dal commissario “erano state assunte violando le competenze definite ex lege per il commissario straordinario”. I poteri del commissario, stando al ricorso, dovevano limitarsi all'”attrezzaggio civile e tecnologico delle aree di lunga sosta” mentre “nessun riferimento era previsto riguardo alla modifica del regolamento tariffario”. La potestà regolamentare, proseguono i ricorrenti, “apparteneva a Roma Capitale”. L’ufficio commissariale si era difeso dicendo che “la modifica del sistema tariffario è riconducibile perlomeno ai poteri cosiddetti impliciti del commissario”, interpretazione però respinta dai ricorrenti. I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto quanto asserito dai ricorrenti, sottolineando come “nella fattispecie non ricorre il requisito giurisprudenziale che giustifica un potere implicito”, che appartiene al Comune e non già all’ufficio del commissario. Il ricorso dunque per il Tar è “manifestamente fondato con conseguente annullamento delle ordinanze impegnate” trattandosi di ‘usurpazione di un potere amministrativo attribuito ad altro ufficio amministrativo”.

