Giulia: Filippo Turetta in aula per la requisitoria

agenzia

Oggi parlerà il pm Petroni, a seguire le parti civili

VENEZIA, 25 NOV – Filippo Turetta, omicida reo confesso di Giulia Cecchettin, è presente anche oggi nell’aula della Corte d’Assise di Venezia, per seguire la terza udienza del processo a suo carico. Il pm Andrea Petroni terrà la requisitoria, a seguire parleranno le parti civili che tutelano padre, fratello e sorella di Giulia, nonché nonna e zio. Non è invece presente Gino Cecchettin. Turetta era comparso per la prima volta davanti ai giudici il 28 ottobre scorso, per essere interrogato.

