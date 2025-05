Giulia Tramontano, 25 giugno processo in appello a Impagnatiello

agenzia

In primo grado condannato all'ergastolo e 3 mesi isolamento

MILANO, 08 MAG – Si aprirà il prossimo 25 giugno il processo in appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso, il 27 maggio 2023, Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza. All’uomo, arrestato pochi giorni dopo l’efferato omicidio, sono state contestate anche le aggravanti della premeditazione e crudeltà. La Corte d’Assise, lo scorso novembre, oltre al carcere a vita, gli ha inflitto anche l’isolamento diurno di tre mesi e 700 mila euro di provvisionale alla famiglia Tramontano. Il giorno del delitto Impagnatiello, che ha confessato dopo essere stato messo alle strette dalla pm Alessia Menegazzo, uccise Giulia con 37 coltellate principalmente al collo e al torace nella loro abitazione a Senago, nel Milanese. Ha poi cercato di bruciare il corpo e lo ha nascosto in una intercapedine non molto lontano da casa. Poche ore prima, la ragazza, 29 anni, che gli avrebbe di lì a poco dato un figlio, si era incontrata con la donna con cui l’ex barman aveva una relazione parallela: le due giovani si erano confrontate in merito alle bugie e agli inganni di cui negli ultimi mesi erano state vittime.

