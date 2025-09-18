Giunta approva richiesta di chiarimenti su Bartolozzi

agenzia

Sul caso Almasri. L'opposizione non ha partecipato al voto

ROMA, 18 SET – La Giunta per le autorizzazioni alla Camera ha approvato la richiesta avanzata dal centrodestra per domandare alla procura di Roma e al tribunale dei ministri chiarimenti in merito alla posizione della capa di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, sul caso Almasri. L’opposizione non ha partecipato al voto. La richiesta ora verrà trasmessa al presidente della Camera.

