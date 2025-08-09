Giunta Roma, meno cartelloni in centro e addio volantini

agenzia

Approvato Testo Unico, -25% superficie, taglio in tutta la città

ROMA, 09 AGO – La Giunta Capitolina ha approvato il nuovo Testo Unico della Pubblicità, che riordina e innova l’intero sistema di esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni nel territorio di Roma. Lo rende noto il Campidoglio. La proposta passerà ora all’esame dell’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva. Il nuovo Regolamento introduce una serie di misure strutturali per mitigare l’impatto visivo della pubblicità, in particolare in centro storico, e migliorare la qualità dello spazio pubblico, con attenzione sia al decoro che all’equità tra territori. Sarà vietata ogni forma di distribuzione di volantini e manifestini, per ridurre l’inquinamento e lo smaltimento dei rifiuti. In tema di superficie pubblicitaria complessiva, si passa da 110.554,56 mq attualmente autorizzati a un tetto massimo fissato in 82.500 mq, con una riduzione del 25,37%. La riduzione sarà più incisiva nei Municipi I, II, III, V e VII, dove oggi si concentra il maggior impatto pubblicitario. Inoltre è prevista l’eliminazione progressiva degli impianti di piccolo formato che attualmente occupano circa il 10% della superficie complessiva. Questi impianti, in particolare nelle strade del Centro, generano un impatto visivo significativo. Il nuovo Regolamento prevede l’accorpamento degli impianti di piccole dimensioni e, nelle aree più periferiche, l’introduzione di formati più grandi: 4×3 metri lungo le strade consolari esterne alle Mura Aureliane e 6×3 metri esclusivamente al di fuori della Fascia Verde. Sul fronte della trasformazione digitale, sarà potenziato lo Sportello Suap, per la gestione completamente telematica delle pratiche autorizzative. Per le pubbliche affissioni, il nuovo regolamento favorisce l’impiego di impianti a Led, avviando la dismissione degli impianti a parete.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA