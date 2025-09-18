la riforma
Giustizia, ok della Camera sulla separazione delle carriere. La maggioranza applaude, bagarre in Aula
Meloni: "Riforma storica, andiamo avanti". Tensione tra i deputati di diversi schieramenti, breve sospensione della seduta
L’Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale che ora attende l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza. La Meloni: «Con l’approvazione in terza letturaalla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente.In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni». Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.
Ma è bagarre in Aula tra spintoni, liti, urla. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l’ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra i deputati di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. A quel punto la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto.
«Io non ho applaudito, e non sono andato a minacciare nessuno come invece hanno fatto altri, deputati del Pd e dei 5 Stelle che sono venuti sotto i banchi del governo». Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine della votazione sulla riforma della giustizia, alla Camera, respingendo le accuse arrivate dalle opposizioni. Se c’era una certa euforia è perché «per noi è una riforma storica», ha aggiunto il ministro degli Esteri, altri invece «hanno minacciato: anche gente che è stata ministro, insomma, dovrebbe pure avere atteggiamenti diversi. Non è che mi faccio intimidire da dieci deputati dei 5 Stelle o del Pd che vengono sotto i banchi del governo – ha aggiunto -. Perché io non ho applaudito, e l’ho detto a Braga (la capogruppo dem, ndr), ho dato solo una pacca sulla spalla a Nordio, insomma, una cosa normalissima, ma non ho non ho applaudito».
Il voto di oggi della Camera sulla separazione delle carriere, passata in terza lettura, apre le porte alla possibilità di un referendum sulla giustizia. La consultazione popolare, infatti, sarebbe stata preclusa solo nel caso in cui in entrambi gli ultimi passaggi parlamentari, di ciascuna Camera, il provvedimento fosse stato approvato con due terzi dei voti. A Montecitorio sarebbero serviti oggi almeno 267 sì, invece ci si è fermati a 243. Il prossimo ed ultimo step è il via libera del Senato.
Transatlantico più affollato alla Camera per la votazione della riforma costituzionale della giustizia, penultimo dei quattro passaggi parlamentari del disegno di legge che introduce la separazione della carriere. Ai deputati di maggioranza, spiegano alcuni di loro, è arrivato il "tassativo» ordine di presenziare alla seduta, «e tutto il governo è stato precettato». Alla fine i 243 voti a favore (praticamente tutti quelli che può esprimere il centrodestra) mostrano che l'esortazione è stata rispettata.Fra gli altri, prima dell'inizio della seduta fissato a mezzogiorno, sono arrivati il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro degli Affari europei Tommaso Foti, quello dell'Economia Giancarlo Giorgetti e ovviamente il guardasigilli Carlo Nordio, con cui più di un deputato ha voluto posare per una foto ricordo in una giornata considerata particolarmente importante dal centrodestra.Accanto a Nordio anche Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, che ha preferito non fare commenti sul caso Almasri che vede lei e Nordio coinvolti. Fra i deputati non è passata inosservata l'azzurra Marta Fascina (statisticamente fra i meno presenti a Montecitorio), ultima compagna di Silvio Berlusconi, che si è soffermata a parlare anche con Tajani, il vicesegretario di FI Stefano Benigni e il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante. Tutti in Aula quando la campanella ha segnalato l'inizio delle votazioni, con qualche parlamentare in ritardo che ha attraversato di corsa il Transatlantico.