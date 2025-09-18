Giustizia, ok della Camera sulla separazione delle carriere. La maggioranza applaude, bagarre in Aula

la riforma

Meloni: "Riforma storica, andiamo avanti". Tensione tra i deputati di diversi schieramenti, breve sospensione della seduta

L’Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si tratta della terza lettura. La maggioranza assoluta, che è stata raggiunta, è sufficiente al prosieguo dell’iter della riforma costituzionale che ora attende l’ultimo ok da Palazzo Madama. Non è invece stata centrata, come previsto, la maggioranza dei due terzi che avrebbe precluso il referendum. Dopo la votazione ci sono stati applausi della maggioranza. La Meloni: «Con l’approvazione in terza letturaalla Camera dei Deputati, portiamo avanti il percorso della riforma della giustizia. Continueremo a lavorare per dare all’Italia e agli italiani un sistema giudiziario sempre più efficiente e trasparente.In attesa dell’ultimo ok da parte del Senato, avanti con determinazione per consegnare alla Nazione una riforma storica e attesa da anni». Lo afferma la premier Giorgia Meloni sui social.

Ma è bagarre in Aula tra spintoni, liti, urla. Il Pd, per voce della capogruppo Chiara Braga, ha criticato aspramente i membri del governo presenti per aver applaudito dopo l’ok. A quel punto diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi del governo per protestare. Mentre il presidente di turno Sergio Costa invitava a mantenere la calma, saliva la tensione tra i deputati di diversi schieramenti che stavano per arrivare alle mani. A quel punto la seduta è stata temporaneamente sospesa per poi riprendere dopo qualche minuto.

«Io non ho applaudito, e non sono andato a minacciare nessuno come invece hanno fatto altri, deputati del Pd e dei 5 Stelle che sono venuti sotto i banchi del governo». Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine della votazione sulla riforma della giustizia, alla Camera, respingendo le accuse arrivate dalle opposizioni. Se c’era una certa euforia è perché «per noi è una riforma storica», ha aggiunto il ministro degli Esteri, altri invece «hanno minacciato: anche gente che è stata ministro, insomma, dovrebbe pure avere atteggiamenti diversi. Non è che mi faccio intimidire da dieci deputati dei 5 Stelle o del Pd che vengono sotto i banchi del governo – ha aggiunto -. Perché io non ho applaudito, e l’ho detto a Braga (la capogruppo dem, ndr), ho dato solo una pacca sulla spalla a Nordio, insomma, una cosa normalissima, ma non ho non ho applaudito».

Il voto di oggi della Camera sulla separazione delle carriere, passata in terza lettura, apre le porte alla possibilità di un referendum sulla giustizia. La consultazione popolare, infatti, sarebbe stata preclusa solo nel caso in cui in entrambi gli ultimi passaggi parlamentari, di ciascuna Camera, il provvedimento fosse stato approvato con due terzi dei voti. A Montecitorio sarebbero serviti oggi almeno 267 sì, invece ci si è fermati a 243. Il prossimo ed ultimo step è il via libera del Senato.