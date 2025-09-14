Gli auguri del mondo per papa Leone XIV che oggi compie 70 anni

Celebrazioni

Tra i primi ad inviarglieli il cardinale Baldassare Reina, suo vicario generale per la diocesi di Roma

La diocesi di Roma ha inviato gli auguri al Papa per i suoi 70 anni. «Mentre condividiamo le sue preoccupazioni, soprattutto per i tanti scenari di guerra che insanguinano il mondo, Le auguriamo di poter realizzare quanto desidera il Suo cuore e di continuare a seminare speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo», sottolinea il cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.

E anche la Cei esprime i suoi auguri di compleanno a Papa Leone. «In questi tempi difficili, ci uniamo a Lei, Padre Santo, nell’invocazione per una “pace disarmata e disarmante” in tutte le situazioni di conflitto che insanguinano vaste aree del Pianeta. Mentre continuiamo a farci prossimi alle popolazioni provate dalla sofferenza con azioni di solidarietà e promozione umana, auspichiamo che l’unità di intenti, di voci e di preghiere che dal mondo intero si alzano per impetrare soluzioni di pace possano trovare presto ascolto».

Il Papa sta ricevendo auguri da ogni parte del mondo e da numerose autorità del mondo politico.