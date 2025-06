Gli auguri delle Province al nuovo presidente del Coni

agenzia

Gandolfi, congratulazioni a Buonfiglio, Upi pronta a collaborare

ROMA, 26 GIU – “Congratulazioni al nuovo presidente del Coni, Luciano Buonfiglio a nome di tutte le Province italiane. Tra Upi e Coni c’è da anni uno stretto raccordo, che deriva dal grande rilievo che da sempre le Province rivolgono alla promozione della pratica sportiva, soprattutto tra i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori, attraverso programmi e progetti mirati e nella messa a disposizione delle palestre delle scuole superiori e degli impianti provinciali alle società sportive. Lo sport è tra gli asset chiave di questo Paese: è una vera e propria impresa che ha importantissime ricadute culturali, sociali ed economiche sia a livello nazionale che sui territori. Ma è anche e soprattutto uno strumento di crescita indispensabile per i giovani, perché attraverso la pratica sportiva si trasmettono quei valori del fare squadra che permettono di superare le differenze e di favorire l’inclusione sociale e si promuovono stili di vita sani. Proprio nei giorni scorsi come Upi abbiamo siglato con il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma un protocollo fondato sulla sinergia di azione su questi temi. Ci mettiamo da subito a disposizione del nuovo Presidente Buonfiglio e del Coni per fare sistema, moltiplicando gli effetti e potenziando i risultati dell’impegno di tutte le istituzioni coinvolte sia a livello nazionale che locale. L’obiettivo comune è far crescere lo sport italiano e incidere concretamente nella promozione della pratica sportiva sia a livello professionale che amatoriale”. E’ il messaggio che il presidente di Upi, Pasquale Gandolfi, ha rivolto al nuovo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, per la sua elezione.

