Gli avvocati milanesi donano ventilatori per le carceri

Partita campagna di sensibilizzazione 'Aria d'umanità'

MILANO, 04 LUG – L’Ordine degli Avvocati di Milano lancia la campagna “Aria d’Umanità”, un’iniziativa solidale “nata per rispondere a una delle criticità più gravi e silenziose del sistema penitenziario: l’assenza di adeguati sistemi di ventilazione nelle celle sovraffollate, soprattutto durante i mesi estivi”. L’iniziativa, spiega l’Ordine in una nota, “prevede la donazione di ventilatori agli istituti penitenziari milanesi e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a imprese, associazioni e cittadini per promuovere un’azione collettiva e diffusa di attenzione verso chi vive situazioni di fragilità”. “Dare ‘aria’ alla giustizia, anche dentro il carcere, significa restituire dignità al diritto. E, attraverso il diritto, restituire dignità all’uomo. Come avvocati, non possiamo voltare lo sguardo”, ha affermato Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati milanesi. “Il carcere è un luogo in cui il diritto deve farsi cura, ascolto, presenza. Non si tratta solo di donare ventilatori, ma di riaffermare un principio fondamentale: la tutela dei diritti non si ferma davanti alle sbarre”, ha commentato Beatrice Saldarini, coordinatrice della Commissione Carcere dell’Ordine dei legali milanesi. Il progetto coinvolgerà “direttamente le direzioni degli istituti penitenziari per raccogliere indicazioni sui fabbisogni reali (numero e tipologia dei ventilatori necessari), in modo da garantire un intervento il più possibile mirato, efficace e tempestivo”.

