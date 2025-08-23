Gli sgomberi e la promessa di Piantedosi: «Presto toccherà anche a Casapound a Roma»

il caso

Il ministro dell'Interno a Rimini ha risposto ad una domanda sul Leoncavallo

«Quando ero prefetto inserì quelle occupazioni abusive nella lista di quelle da prendere in considerazione per lo sgombero in quanto illegali. Poi Giuli ha detto anche di adottare dei percorsi di legalità ma quello vale per quella occupazione come per delle altre. Quindi Casapound, come tutti gli altri, è inserito nella lista degli stabili occupati abusivamente e per i quali prima o poi si dovrà provvedere». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai giornalisti al Meeting di Rimini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA