Gli studenti trentini consegnano a Parolin la croce del Giubileo

Realizzata con il legno di Vaia, è un dono per papa Francesco

TRENTO, 02 APR – Gli studenti delle classi seconde del Centro di formazione professionale Enaip di Tesero, in Trentino, hanno consegnato al cardinale Pietro Parolin la croce del Giubileo realizzata con il legname sopravvissuto alla tempesta Vaia. “Porterò al Papa i vostri saluti e consegnerò a lui questa bellissima croce con tutti i suoi significati. Viene da Vaia e dal bostrico e sta ad indicare un forte messaggio: dalla morte può venire la vita”, ha detto Parolin accogliendo gli studenti nell’aula del Sinodo dei vescovi, accanto a Santa Marta, dove dimora il Papa, ancora convalescente. “Ma vi dobbiamo anche noi collaborare. Il pellegrinaggio a Roma diventa per tutti i credenti il momento per rafforzare la nostra fede, che ha in Pietro colui che la conferma. Le parole non bastano, c’è bisogno della testimonianza. A questi ragazzi auguriamo di crescere in età, sapienza e grazia. Come diceva don Bosco: buoni cristiani e bravi cittadini”. Agli studenti – si legge in una nota – si sono uniti anche i trecento pellegrini scesi dal Trentino a Roma per visitare le Basiliche del Giubileo. “Abbiamo voluto donare questa croce a Papa Francesco, a cui rivolgiamo un augurio per la sua ripresa in salute”, ha detto l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi, sceso a Roma con i pellegrini.

