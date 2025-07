Glovo, bonus non è incentivo ma misura compensativa

agenzia

'I rider possono scegliere quando e come lavorare'

BOLOGNA, 02 LUG – “L’attuale modello di collaborazione garantisce a ciascun rider la massima libertà di scelta su quando e come lavorare, anche in presenza di condizioni climatiche difficili. In questo contesto, il cosiddetto bonus previsto durante i periodi di caldo estremo nasce come una misura compensativa e non rappresenta in alcun modo un incentivo alla prestazione”. Lo scrive Glovo Italia in una dichiarazione, desiderando riaffermare “l’impegno prioritario per la tutela della salute e della sicurezza dei rider” dopo le discussioni sui bonus attivati “automaticamente al superamento di determinate soglie di temperatura”. “Fin dal 2023 Glovo – ricorda la nota – ha messo a disposizione dei rider acqua, sali minerali e crema solare, oltre a strumenti informativi accessibili tramite app per monitorare le condizioni meteo in tempo reale”. “Il confronto con le rappresentanze sindacali è costante e Glovo conferma la propria disponibilità a proseguire il dialogo all’interno del tavolo sindacale già attivo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure esistenti e contribuire a una regolamentazione chiara e condivisa che garantisca stabilità a tutto il settore. La sicurezza e il benessere dei rider restano una priorità per l’azienda, nella consapevolezza del ruolo essenziale che svolgono ogni giorno nel garantire un servizio affidabile alle comunità”, aggiunge

