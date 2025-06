‘GO!2025’ al fianco di Aquileia per un vertice sulla pace

agenzia

Sindaci di Gorizia e Nova Gorica Ziberna e Turel, ogni tentativo

TRIESTE, 13 GIU – “Va compiuto ogni sforzo per scongiurare una terza guerra mondiale che, sempre più, sembra profilarsi all’orizzonte e insieme non solo appoggeremo la proposta di Paolo Petiziol per attivare un vertice per la pace fra Russia e Ucraina ad Aquileia ma, come Capitale europea della cultura Go! 2025, saremo al suo fianco per sostenere ogni azione volta a raggiungere questo risultato, ricordando che ogni importante conflitto in atto oggi ha un rilievo geopolitico mondiale”. Ad affermarlo sono i sindaci di Gorizia, Rodolfo Ziberna e di Nova Gorica, Samo Turel, che hanno trasformato “Go! 2025” nella bandiera del dialogo e della pace. “Avevamo dato anche la disponibilità del nostro territorio per ospitare negoziati – ricordano – ma riteniamo che il sito della basilica di Aquileia abbia, analogamente, un’alta valenza simbolica e la posta in gioco è talmente alta che sarebbe assurdo mettersi a disquisire sul sito, anzi, come abbiamo rimarcato più volte Go! 2025 e Aquileia sono connesse strettamente e lo sono anche nell’impegno di esperire ogni tentativo per contribuire a far vincere il dialogo in un mondo che sembra essere impazzito. Riteniamo – proseguono i due sindaci – che la diplomazia debba ritrovare un suo ruolo, assolutamente fondamentale per riuscire a far tacere le armi. Sappiamo che è un’impresa difficile ma anche il dialogo sul confine goriziano è stato difficile e ci sono stati momenti molto drammatici ma le comunità di Gorizia e di Nova Gorica hanno saputo guardare avanti, ognuna con il proprio dolore e le proprie cicatrici, hanno saputo trasformare l’impossibile in possibile, l’utopia in realtà e tanto più sentiamo il dovere di impegnarci perché ciò accada dove oggi regnano l’odio e la guerra “.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA