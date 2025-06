GO!2025: bene esercitazione transfrontaliera Protezione civile

agenzia

Coinvolti anche volontari tedeschi e croati

GORIZIA, 09 GIU – Si è conclusa con successo l’esercitazione internazionale GOin4Safety, la più ampia simulazione di Protezione civile congiunta mai realizzata nell’area transfrontaliera tra Italia e Slovenia. Dal 5 all’8 giugno, oltre 500 operatori della Protezione civile, vigili del fuoco, forze dell’ordine, volontari e squadre specializzate provenienti da Italia, Slovenia, Croazia e dalla città tedesca di Chemnitz si sono confrontati su scenari di emergenza complessi e realistici. Le simulazioni, dislocate su entrambi i lati del confine, hanno previsto il crollo di edifici, incendi, veicoli sepolti, dispersioni di sostanze pericolose e operazioni di soccorso e salvataggio in condizioni estreme. Tutti gli interventi si sono svolti in sicurezza e senza alcun danno per il personale coinvolto: un risultato fondamentale e segno della professionalità dei team operativi. Nei saluti istituzionali, i sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna, hanno sottolineato l’importanza della cooperazione transfrontaliera anche nel campo della gestione delle emergenze, ricordando che “i disastri naturali non conoscono confini”.

