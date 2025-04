GO!2025: emesso annullo filatelico per Gorizia e Nova Gorica

agenzia

I due sindaci, girerà il mondo, siamo nella storia

TRIESTE, 28 APR – “Non solo un oggetto da collezione, ma un simbolo di unione e di collaborazione, che incarna perfettamente lo spirito di GO! 2025”. Così è stato definito il francobollo della serie tematica “Le eccellenze del Patrimonio culturale italiano” dedicato a Nova Gorica e Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, congiunto con la Repubblica di Slovenia, la cui emissione rientra fra le iniziative del ministero delle Imprese e del Made in Italy, e che è stato presentato oggi nel Parco del Municipio. Nell’ambito della stessa iniziativa, una postazione di Poste Italiane è stata allestita nell’atrio del Comune, dove si può avere l’annullo postale e prendere visione del folder e del materiale filatelico dedicato all’evento. “Dopo il francobollo emesso lo scorso anno, con cui si è celebrato il 20/o anniversario della caduta dell’ultimo muro d’Europa”, c’è “il francobollo congiunto tra Italia e Slovenia che celebra la Capitale europea della cultura. Girerà in tutto il mondo, tutte le amministrazioni postali. Anche nella filatelia Gorizia e Nova Gorica sono entrate nella storia”, ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Questi ha segnalato che il francobollo ha una doppia emissione, voluta per celebrare l’unità. Concetto ribadito anche dal sindaco di Nova Gorica, Samo Turel: “Questo francobollo porterà il nostro progetto congiunto nel mondo”.

