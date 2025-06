Go!2025, iniziata esercitazione Pc transfrontaliera

agenzia

Tra i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba

GORIZIA, 06 GIU – È partita l’esercitazione transfrontaliera di Protezione civile denominata GOIn4Safety. Quattro giorni di esercitazione sul campo, fino all’8 giugno, tra i comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, per testare la complessa macchina dei soccorsi simulando un evento sismico di magnitudo 5.8 della scala Richter. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gorizia e finanziata nell’ambito del programma interreg Italia- Slovenia, vede l’attiva partecipazione di tutti gli attori istituzionali e del volontariato, parte a vario titolo del sistema di protezione civile, con l’obiettivo di intercettare eventuali criticità e aree di miglioramento nell’attivazione della complessa macchina dell’emergenza. Per la gestione dei diversi scenari di rischio simulati tra Italia e Slovenia, dalla ricerca di persone disperse, al crollo di un edificio, dall’intervento antincendio alla gestione dell’interruzione delle linee idriche ed elettriche, sono state attivate le centrali operative istituzionali in emergenza di Comune, Prefettura e Protezione civile regionale. Domenica 8 giugno, all’auditorium della cultura friulana, si terrà la cerimonia di chiusura che vedrà anche la presenza del prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e dell’assessore regionale alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, dove verranno condivisi i risultati finali dell’esercitazione.

