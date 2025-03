Go!2025: primo bilancio Confcommercio, presenze a +20%

agenzia

Lovato, però manca ancora un pieno coordinamento iniziative

GORIZIA, 19 MAR – “Negli anni scorsi, i numeri del movimento turistico in città erano insoddisfacenti, tanto che molti operatori, che erano ormai a livello di pura sopravvivenza, hanno deciso di tenere aperte le strutture proprio in attesa di Go!2025. Una scelta che si è rivelata vincente, perchè registriamo aumenti medi del 15-20% rispetto al mese di febbraio-marzo 2024, con allettanti prospettive di ulteriore crescita con l’arrivo della bella stagione”. Lo ha detto, all’ANSA, Sandro Lovato, vice presidente di Confcommercio con delega all’accoglienza, commentando un primo impatto di Go!2025 sul comparto e le attività ricettive isontine. “La Capitale europea della Cultura con Nova Gorica sta portando un grande beneficio – ha precisato – anche se registriamo ancora delle difficoltà di rodaggio, in queste prime settimane, nel coordinamento delle tante iniziative proposte e in cantiere. E’ chiaro che ci sono già dei capisaldi, che ci fanno registrare il tutto esaurito, come èStoria e Gusti di Frontiera, che non avevano bisogno di Go!2025 per essere promossi. Tuttavia, tante altre manifestazioni, attività, concerti e rassegne saranno foriere di positive ricadute per il territorio. Ripeto, l’unico elemento ancora da perfezionare è un calendario completo delle attività, che al momento non è completamente fruibile”.

