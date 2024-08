Gommone alla deriva a Ponza, salvate undici persone

agenzia

Tra loro 5 bambini e donna incinta, tutti dimessi senza prognosi

PONZA, 26 AGO – Sabato notte la Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta per salvare 11 persone di origine campana, tra cui 5 bambini e una donna incinta, rimaste alla deriva a circa quindici miglia dalla costa mentre tornavano dall’isola di Ponza a bordo di un gommone di 10 metri. I motori dell’imbarcazione, di 600 cavalli, si erano improvvisamente spenti e non è stato possibile riavviarli, lasciando il gruppo in balia di un mare molto mosso a causa dei forti venti di maestrale che avevano imperversato durante il giorno. La segnalazione di soccorso è stata inizialmente ricevuta direttamente dal comandante della capitaneria di porto di Gaeta che, libero dal servizio, si trovava presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. L’ufficiale, insieme al personale dipendente, riuscito ad ottenere la posizione in cui il natante era rimasto in panne, ha prontamente trasferito l’allarme alla Capitaneria di Porto di Gaeta, disponendo l’uscita della motovedetta Cp 856 che è stata immediatamente mobilitata per l’intervento. Grazie all’ausilio dell’apparato radar e all’utilizzo di un razzo di segnalazione, la motovedetta è riuscita a individuare il gommone alla deriva e a portare in salvo tutti gli occupanti, in stato di choc a causa della situazione di pericolo vissuta. Una volta a terra, le undici persone sono state affidate alle cure del personale medico del 118, che ha prestato le prime assistenze. Fortunatamente, tutti sono stati dimessi senza prognosi.

