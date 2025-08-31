Gonfiavano assegni ricevuti per la spesa, anziana truffata

agenzia

A Recanati due indagati, importi aumentati per oltre 17mila euro

RECANATI, 31 AGO – Compilavano loro gli assegni consegnati sulla fiducia da una 91enne per pagare la spesa quotidiana in un esercizio commerciale: nel giro di due mesi due gestori di un negozio avrebbero truffato l’anziana per un importo complessivo di circa 17.500 euro. I due, tra cui un donna, sono stati scoperti dalla vittima dopo un controllo del conto press l’istituto bancario e grazie alle indagini dei carabinieri di Recanati che hanno poi denunciato per truffa i due presunti autori della truffa. I due indagati, gestori di un esercizio commerciale del centro, nel corso di diversi mesi, avevano saputo conquistare la fiducia dell’anziana che regolarmente si recava nel loro punto vendita per acquistare generi alimentari. Una volta ottenuta la buona fede della 91enne, tramite artifizi e raggiri, avrebbero approfittato del fatto che la donna era solita pagare la merce acquistata, consegnando assegni bancari senza indicare né l’importo né la data. In particolare l’indagata, secondo gli investigatori, resasi conto dell’opportunità di guadagnare molto di più, ha iniziato a compilare di suo pugno gli assegni, inserendo importi e date a beneficio dell’attività commerciale. Nel giro di diversi mesi, alla donna sono stati sottratti circa 17.500 euro. Scoperto l’ammanco, la 91enne ha denunciato la cosa ai carabinieri consentendo di avviare le indagini bancarie e ricostruire i flussi di denaro fino all’identificazione dei due indagati.

