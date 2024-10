Google, 1,5 milioni di euro per la formazione sull’IA

agenzia

"A persone in difficoltà, competenze nei settori Made in Italy"

ROMA, 16 OTT – Google.org, il braccio filantropico del colosso tecnologico, stanzia in Italia 1,5 milioni di euro al Fondo per la Repubblica Digitale “per formare persone in situazione di difficoltà e vulnerabilità, offrendo l’opportunità di acquisire competenze preziose nell’ambito dell’intelligenza artificiale in settori specifici del Made in Italy, facilitandone l’inserimento nel tessuto economico locale”. L’annuncio è avvenuto nel corso dell’evento AI Connect a Milano in cui è intervenuta anche Anna Koivuniemi a capo del Google DeepMind Impact Accelerator, una costola del laboratorio di cui fanno parte due dei tre premi Nobel per la chimica assegnati nei giorni scorsi, Demis Hassabis e John M. Jumper. Durante dell’evento, è stato inoltre assegnato a cinque organizzazioni italiane 1 milione di euro stanziato da Google.org ad aprile con il supporto dell’AI Opportunity Fund. I beneficiari sono Federturismo Confindustria, Fondazione Progeo Arca/Progeo Mirasole, SheTech Ets, BeerSocial soc. coop. e Associazione di Promozione Sociale La Rotonda.

