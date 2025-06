Gran Sasso, scelta la soluzione per la sicurezza idrica

agenzia

Sì all'impermeabilizzazione delle gallerie, lavori dal 2027

L’AQUILA, 23 GIU – E’ stata individuata nell’impermeabilizzazione delle gallerie autostradali, attraverso l’adeguamento dei sistemi esistenti di captazione, la soluzione progettuale ritenuta più efficace per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Lo ha annunciato oggi il commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, Pierluigi Caputi, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Silone. “Abbiamo scelto come ipotesi progettuale migliore, da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, quella dell’impermeabilizzazione – ha spiegato Caputi – Terminato l’iter, prevediamo che i lavori inizieranno nel 2027. Stiamo già valutando soluzioni per minimizzare lo stop al traffico e garantire il doppio senso di marcia”. La soluzione dell’impermeabilizzazione è stata scelta al termine di una valutazione condotta da Italferr, che ha confrontato quattro scenari progettuali sulla base di sostenibilità ambientale, impatto sociale e fattibilità tecnico-economica. L’intervento, dal valore di oltre 210 milioni di euro, mira a isolare il bacino idrico del Gran Sasso, proteggendolo da rischi di contaminazione legati al traforo autostradale e alle attività dei Laboratori. A fine maggio, i soggetti istituzionali coinvolti hanno deciso di posticipare l’avvio dei lavori, dando priorità alla messa in sicurezza della captazione e distribuzione dell’acqua, anche tramite il lago di Campotosto, e alla pianificazione della viabilità alternativa. In deroga al normale iter previsto dal Codice degli appalti, il commissario ha selezionato preventivamente lo scenario su cui costruire il progetto di fattibilità. Le alternative valutate comprendevano anche la “Toc” (Trivellazioni orizzontali controllate) e la cosiddetta “terza canna”, prevista sopra le due gallerie attuali. Il progetto prevede monitoraggio continuo, impianti di manutenzione e gestione sicura, con un dibattito pubblico in partenza nei prossimi mesi “per procedere con la massima trasparenza”, come ha assicurato Caputi.

