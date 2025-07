Grande frana nel Modenese, stato di emergenza nazionale

agenzia

Stanziati 3,8 milioni per interventi urgenti

BOLOGNA, 01 LUG – Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza della frana, iniziata il 14 marzo, a Boccassuolo di Palagano, in provincia di Modena. Per i primi interventi urgenti, sono stati stanziati 3,8 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Per il Presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano Fabio Braglia ” è importante, perché oltre allo stanziamento di risorse, fondamentali per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte e dei ristori per chi ha subito danni, testimonia la gravità di quello che sta colpendo il nostro territorio e che da oltre tre mesi vede impegnati giorno e notte tecnici, operatori e volontari per tentare di limitare i danni e a cui va il mio più profondo ringraziamento”. La decisione è motivata dalla necessità di far fronte agli ingenti danni causati dalla frana che ha interessato il territorio, con un fronte che supera i 2,5 chilometri. Ad oggi risultano oltre 3,5 i milioni di metri cubi mossi dalla frana, che viaggia ad una velocità media di circa mezzo metro all’ora e si estende su una superficie di 500mila metri quadrati. Al momento sono stati evacuati tre nuclei famigliari residenti con otto persone, e ne sono stati allontanati altri 10 non residenti (seconde case) in tutto circa 20 persone. Sonotre le abitazioni distrutte, quattro le strade comunali e tre i ponticelli di attraversamento.

