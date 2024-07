Grande incendio in Slovenia, ancora focolai attivi

agenzia

In azione ben 450 vigili del fuoco

TRIESTE, 19 LUG – “In riferimento all’incendio boschivo in Slovenia scoppiato ieri mattina, il collega sindaco di Nova Gorica, Samo Turel, informa che sono ancora attivi alcuni focolai sul versante nord, verso la valle del Vipacco, che però sono sotto controllo”. È l’aggiornamento fornito, poco fa, dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. “L’unico rischio – ha precisato l’amministratore locale, che da 24 ore è in costante contatto con le autorità slovene – è che il vento possa rafforzarsi. Aerei ed elicotteri, unitamente a ben 450 vigili del fuoco, rimangono in azione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA