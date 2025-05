Grandi firme contraffatte, sequestrati 55.200 articoli a Pisa

agenzia

Borse, orologi, cinture venduti anche vicino alla Torre Pendente

PISA, 12 MAG – Sequestrati dalla guardia di finanza a Pisa 55.204 articoli contraffatti, tra borse, etichette, orologi e svariati accessori, tutti con etichette false riconducibili ai più noti marchi della moda, I prodotti contraffatti venivano smerciati anche vicino alla Torre pendente e avrebbero dato un valore complessivo allo smercio illecito di circa 400.000 euro. In un pedinamento vicino alla stazione Fs le Fiamme gialle hanno bloccato un 32enne di origini senegalesi che nello zaino aveva etichette “palesemente contraffatte” di brand come Stone Island, Woolrich, The North e Yves Saint Laurent, pronte per essere consegnate agli utilizzatori per l’applicazione sui capi di abbigliamento, A casa aveva oltre 50.000 tra cartellini, distintivi e targhette falsi, tutto sequestrato. In un altro controllo, a Cascina, è stato fermato un furgone condotto da un 43enne senegalese con dentro 114 borse di pregevole fattura – ma false – marcate quali Gucci, Miu Miu e Bottega Veneta. Entrambi sono stati denunciati per vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e frode in commercio. Altri capi di abbigliamento e articoli di pelletteria recanti marchi falsi, più finti orologi Rolex, sono stati trovati e sequestrati nei pressi di Piazza dei Miracoli, dove venditori abusivi sono stati sorpresi a vendere la merce illecita.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA