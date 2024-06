Grandinata nel Fermano, crolla solaio nel supermercato

agenzia

Danni a Lidl di P.S.Elpidio. Evacuata donna allettata dalla casa

PORTO SANT’ELPIDIO, 13 GIU – La violenta grandinata abbattutasi oggi pomeriggio sul Fermano ha causato danni e disservizi. A Porto Sant’Elpidio è crollata parte del solaio del supermarket Lidl di via Trentino. Il crollo è avvenuto quando all’interno c’erano pochi clienti e alcuni dipendenti. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il supermercato ha subito chiuso le porte e interdetto l’accesso alla clientela. In via Trentino sono arrivati, una volta appresa la notizia del crollo, il sindaco Massimiliano Ciarpella, il vice Andrea Balestrieri, l’assessore ai servizi sociali Marco Traini e il comandante della polizia locale Luigi Gattafoni. Dopo un rapido giro di ricognizione, c’è stato il confronto tra amministratori locali e addetti del punto vendita che hanno rassicurato il sindaco sulla tranquillità della situazione dal momento che non si erano registrati feriti. Il maltempo, con un acquazzone e una violenta grandinata abbattutasi sulla città, ha fatto registrare allagamenti di strade, sottopassi e anche molti scantinati e piani terra di private abitazioni. Una donna allettata è stata evacuata dal suo appartamento in via IV Novembre. I vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere “al lavoro dal primo pomeriggio con interventi per allagamenti di scantinati, soccorsi ad automobilisti nei sottopassi e per la rimozione di piante pericolanti”

