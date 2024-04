Grandinata nella notte ad Ancona, alcune strade imbiancate

agenzia

Nessun intervento dei vigili del fuoco ma danni nei giardini

ANCONA, 21 APR – Dopo la neve caduta nelle zone montane dell’Ascolano e del Maceratese nei giorni scorsi, la pioggia e la grandine, piuttosto fitta e rumorosa, hanno bersagliato intorno alle 3 della scorsa notte alcune zone di Ancona tra cui Torrette: alcune strade si sono imbiancate a causa dei chicchi caduti e che ancora resistono su qualche prato dopo diverse ore di sole a metà mattinata. La grandinata è durata oltre circa mezz’ora. Pioggia e qualche grandinata nella notte anche nel Fermano e nel Pesarese. In ogni caso, non si registrano interventi dei vigili del fuoco per danni o allagamenti: da verificare la situazione nei campi. Ad Ancona la fitta grandinata ha danneggiato però fiori nei giardini e alcune coltivazioni.

