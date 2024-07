Grave bambino aggredito da rottweiler in Umbria

Animali

Il piccolo era in bici e passeggiava con la madre

Aggredito da un rottweiler mentre stava passeggiando in sella ad una bici insieme alla madre nella zona di Bevagna, un bambino di cinque anni è ora ricoverato all’ospedale di Foligno con riserva di prognosi ma la sua vita non è in pericolo. Lo riferiscono i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di sabato. Secondo la ricostruzione dell’Arma, l’animale dopo avere scavalcato la recinzione di dove era custodito, si è avventato sul bambino mordendolo in più parti del corpo. L’immediato intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla della madre, ha consentito di allontanare il cane.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA