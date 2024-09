Grave incidente nel viterbese, muore ciclista 76enne

agenzia

Trascinato per alcuni metri da una macchina

ROMA, 11 SET – L’incidente si è verificato questa sera intorno alle 22.30, sulla strada Martana, alle porte di Viterbo. Un 76enne, originario di Roma ma residente a Marta, mentre procedeva con la sua bicicletta per tornare a casa è stato agganciato dallo specchietto di una vettura che viaggiava nel suo stesso senso di marcia. L’uomo, dopo essere stato trascinato per alcuni metri dal veicolo è rimasto a terra gravemente ferito. Dopo l’allarme lanciato dal conducente della macchina, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che dopo aver tentato inutilmente di rianimare il 76enne, ne hanno dichiarato il decesso. Presenti per i rilievi di rito i carabinieri di Viterbo, e della stazione di Marta

