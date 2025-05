Grave operaio folgorato su nave in costruzione

agenzia

A Monfalcone. Scossa da 680 V, portato in elicottero a Trieste

MONFALCONE, 14 MAG – Un operaio è rimasto folgorato questa mattina attorno alle 11, in uno dei cantieri navali di Monfalcone (Gorizia). Per cause al vaglio degli agenti del locale Commissariato di Polizia, l’uomo è stato colpito da una scarica elettrica da 680 Volt. Il ferito è stato trasportato in elicottero dal personale della centrale operativa Sores Fvg all’ospedale triestino di Cattinara, in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita, ma si stanno svolgendo approfondimenti per valutare se la folgorazione possa avere interessato altri organi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA