Grave ragazzino caduto durante gara velocità moto a Magione

agenzia

Ricoverato all'ospedale di Perugia con riserva di prgnosi

MAGIONE (PERUGIA), 05 MAG – Un piccolo motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente durante una delle gare svolte domenica all’autodromo di Magione. Era impegnato in particolare in una delle prove del Campionato italiano di velocità junior. La moto sulla quale era il ragazzino caduto (avrebbe una decina di anni) si sarebbe toccata con un’altra. Innescando così l’incidente. Il piccolo è stato soccorso e subito trasportato all’ospedale di Perugia dove è ricoverato con riserva di prognosi.

