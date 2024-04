Grave un 78enne dopo un incidente sul lavoro a Rimini

agenzia

Titolare di una falegnameria stava lavorando su un cantiere

RIMINI, 26 MAR – Incidente sul lavoro, in un cantiere di ristrutturazione di un hotel a Rimini su viale Vespucci. Un uomo di 78 anni, titolare di una ditta di falegnameria, è stato ferito al capo dalla caduta di un’asse di legno. E’ ricoverato al Bufalini e le sue condizioni sono serie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rimini e secondo una prima ricostruzione della dinamica, un’asse di legno è precipitata nel vuoto, da un’altezza di circa 10 metri, mentre veniva issata al terzo piano con un montacarichi. Il 78enne è stato colpito alla testa ed ha perso conoscenza. Sul posto il personale medico del 118. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’Ospedale di Cesena ed è ricoverato in terapia intensiva.

