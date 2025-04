Gravi violazioni nei Compro oro, multe fino a 130 mila euro

agenzia

Verifiche della Gdf in provincia di Pordenone

PORDENONE, 03 APR – I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno condotto una serie di controlli alle attività di ‘Compro oro’ del Friuli Occidentale, scoprendo, in 3 di esse, gravi violazioni alla normativa di settore, tali da comportare l’applicazione di sanzioni da 13mila a 130mila euro. I controlli hanno permesso di individuare gravi mancanze nella gestione delle attività economiche, tra cui la corretta identificazione della clientela e dei venditori di oggetti preziosi e l’omissione delle “segnalazioni per operazioni sospette”, obbligatorie quando si ritenga che la controparte privata stia ponendo in essere un’operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. In un caso, le verifiche hanno permesso di contestare anche la superficiale esecuzione di un’operazione di acquisto e permuta preziosi che, per l’elevato valore (oltre 17mila euro), e per l’imprecisa identificazione del cliente – peraltro residente in altra regione -, avrebbe dovuto essere segnalata all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.

